Stolvizza dedica una messa alle vittime del Covid

Una cerimonia in ricordo delle vittime del Covid.

La piccola comunità montana di Stolvizza, frazione del Comune di Resia, ha reso omaggio alle vittime del Covid con una Santa Messa, un momento di raccoglimento e memoria profondamente sentito dalla popolazione locale. Nonostante l’intimità della cerimonia, il suo significato ha avuto una portata universale, ricordando le oltre 15 milioni di persone nel mondo che hanno perso la vita a causa della pandemia.

Domani, 18 marzo, l’Italia celebrerà la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita per rendere omaggio a chi non c’è più e per promuovere una riflessione collettiva sugli effetti della pandemia. “Questa giornata rappresenta un momento di riflessione nazionale sull’impatto della pandemia e sull’importanza della solidarietà e della responsabilità collettiva. È un modo per non dimenticare e per imparare dalle esperienze vissute, al fine di prepararsi meglio per future emergenze sanitarie”, ha dichiarato Giuliano Fiorini, rappresentante dell’associazione ViviStolvizza, promotrice dell’iniziativa.