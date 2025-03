Marzo all’Ecomuseo Il Cavalîr: cultura, natura e tradizione in un ricco calendario di eventi

All’ecomuseo di Fagagna.

Un calendario denso di incontri e approfondimenti attende gli appassionati di cultura, storia e natura nella seconda metà di marzo, grazie alle iniziative promosse dall’Ecomuseo Il Cavalîr di Fagagna. Tra presentazioni di libri, conferenze e convegni tematici, gli eventi offriranno un’occasione unica per esplorare tematiche di grande interesse in compagnia di esperti del settore.

Il primo appuntamento è in programma per martedì 18 marzo alle 18.30 con un nuovo incontro del ciclo “Dialoghi a Cjase Cocèl”. Protagonista della serata sarà Marino del Piccolo, che presenterà il volume Il Cammino di San Martino sulle vie di Aquileia insieme ad Andrea Bellavite, ideatore di Walk 2 Spirit da Aquileia a Sveta Gora. A moderare l’incontro sarà Patrizia Artico. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0432.801887 o scrivere a oasidellecicogne@gmail.com e territoriofagagna@gmail.com.

Venerdì 21 marzo alle 18, invece, il professor Stefano Filacorda terrà una conferenza dedicata alle colline moreniche, considerate un crocevia di migrazioni e nuove colonizzazioni. L’evento si svolgerà presso l’Oasi dei Quadris di Fagagna e per ulteriori dettagli si potrà fare riferimento all’indirizzo e-mail oasidellecicogne@gmail.com oppure al numero 331.97885.

Il ciclo di eventi si concluderà domenica 23 marzo alle 10.30 con il convegno “Asino è benessere”, moderato da Cristina d’Angelo. L’incontro vedrà la partecipazione di Luca Lanfrit e Debora Valent, giovani rappresentanti dell’azienda familiare Gli asini di Manute di Rive d’Arcano, specializzata nell’allevamento di asine romagnole per la produzione di latte nel rispetto del benessere animale.

Interverranno anche Maddalena Bolognesi, naturopata ed educatrice alimentare, che illustrerà le proprietà del latte d’asina, Gianluigi d’Orlandi, agronomo, ed Erica Molinaro Franzil, psicologa esperta in Attività Assistita con gli Animali (IAA). Si parlerà dell’importanza del rapporto tra uomo e asino, con particolare attenzione ai benefici per bambini, persone con disabilità e anziani.

A chiusura dell’evento, i partecipanti potranno degustare prodotti a base di latte d’asina dell’azienda Gli asini di Manute. Il convegno si terrà presso il Museo di Cjase Cocèl, nella Sala Asquini in Via Lisignana 15. Per informazioni, contattare il numero 347.3030254.