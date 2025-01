Incendio nell’infermeria della nave, due persone ustionate. Aperta un’inchiesta

L’incendio sulla nave ormeggiata a Monfalcone.

Un principio di incendio si è sviluppato l’8 gennaio a bordo della nave SSI Marvelous, ormeggiata presso la banchina “Portorosega” di Monfalcone, causando ustioni a due persone. L’allarme è scattato alle ore 13:55, quando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone ha ricevuto una comunicazione radio d’emergenza segnalando l’incidente.

Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti: un ispettore della compagnia armatoriale e un membro dell’equipaggio. Vista la gravità delle ustioni riportate, uno dei feriti è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Udine, mentre l’altro è stato ricoverato presso l’ospedale San Polo di Monfalcone.

Il sopralluogo effettuato a bordo della nave dalle Autorità competenti ha confermato che l’infermeria della nave ha riportato danni con evidenti segni di fiamme. L’incidente è stato infatti causato da un principio di incendio che si è sviluppato proprio in quel locale e le cui cause sono al vaglio della competente Magistratura. L’area interessata è stata messa in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

L’Autorità Marittima ha adottato misure immediate per garantire la sicurezza a bordo della nave e delle infrastrutture portuali. Le autorità competenti proseguiranno con ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia che ha aperto un fascicolo – allo stato – a carico di ignoti.