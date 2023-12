Il giardino diventa un magico villaggio di Natale: lo spettacolo in una casa del Friuli

I meravigliosi addobbi di Natale in una casa a Mereto di Tomba.

Un tripudio di addobbi e luminarie in ogni angolo, che catturano lo sguardo e lasciano incantati: è l’allestimento di Natale di quella che ormai è diventata nota come la Casa delle Luci a Tomba di Mereto di Tomba.

Si tratta di un’abitazione privata che si può anche visitare. L’iniziativa è nata nel 2012 e da allora, ogni anno, apre le sue porte a curiosi e visitatori per trascorrere qualche momento in allegria, in una magica atmosfera. Renne, Babbi Natale, ghirlande di luci, stelle, fiocchi, tanti alberi addobbati e pacchi regalo rendono lo spettacolo veramente meraviglioso, un vero e proprio villaggio di Natale.

E ad accogliere i visitatori, c’è anche un pezzo di legno decorato che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti: “Qui lasci il tuo presente…Da noi inizia il magico cammino per tornare a vedere il mondo con gli occhi di un bambino“. La casa è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 22 fino al 7 Gennaio, senza prenotazione ed ingresso libero, in via San Rocco. I proprietari sono pronti ad accogliere grandi e piccini a braccia aperte, con tanto di pentoloni di the caldo e vin brûlé. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina facebook della Casa delle Luci.