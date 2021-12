Il tamponamento fra auto con bambini feriti a Porpetto.

Ci sono anche due bambini tra i feriti dopo lo scontro fra auto a Porpetto. Il tamponamento si è verificato questa mattina, poco dopo le 11 in via Udine.

Qui, per cause in corso di accertamento, c’è stata la collisione fra tre vetture. Sette le persone che hanno riportato conseguenze nell’urto, tra i quali appunto anche i due minori.

È subito scattato l’allarme e sul posto la centrale Sores ha inviato gli operatori del 118. Sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco di Cervignano, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e dei rilievi del caso. Inevitabili i rallentamenti e i disagi per il traffico.

