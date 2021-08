La manifestazione sabato 6 agosto a Villa Pototti a Povoletto.

Sarà la Fiat 509 Torpedo del 1928, la prima Fiat che vinse il Rally di Montecarlo, accompagnata da rarissime moto d’epoca, una delle protagoniste, sabato 6 agosto, di Villa Pitotti a Povoletto. Diciamo una perché un altro protagonista indiscusso sarà il vino, dato che proprio sabato si terrà anche la serata evento di Calici di Stelle. Saranno esposte nel parco della villa e d a disposizione del pubblico.

Nella splendida cornice del parco di Villa Pitotti, sede del Museo degli scavi della Motta e Antiquarium, è prevista una grande festa all’insegna delle eccellenze di una zona a forte vocazione vitivinicola. La villa, donazione della famiglia Pitotti, è stata costruita agli inizi del 1900 in stile tardo Liberty. Era dimora di campagna del capofamiglia che la utilizzava anche come ambulatorio medico per visite di medicina preventiva.

Dai racconti del vino al Calici di stelle.

L’amministrazione dallo scorso anno, dopo l’ingresso nel circuito nazionale di “Città del Vino”, ha iniziato la sua attività di promozione del territorio e delle attività produttive con la realizzazione di un progetto multimediale “Racconti di Vino” che ha visto intervistati i vignaioli (i video si possono vedere su YouTube alla pagina realizzata da PromoTurismoFVG) e prosegue quest’anno con un evento in presenza aderendo a “Calici di Stelle”.

“Crediamo nella collaborazione tra pubblico e privato – spiega l’assessore comunale alla Comunicazione Lisa Rossi – e con questo evento ci siamo impegnati a realizzare una serata che diventerà una tappa annuale che accompagnerà turisti e appassionati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e delle attività commerciali comunali. La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie all’aiuto di numerosi volontari che hanno prestato la loro opera e le proprie attrezzature e hanno operato in armonia e con entusiasmo per poter creare qualcosa che unisse tutte le frazioni e desse un segnale di ripartenza”.

Come partecipare.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative previste per il contenimento del Covid-19; per questo motivo l’accesso alla serata avviene preferibilmente previo acquisto in prevendita on line o presso le edicole di Povoletto e Savorgnano o Gelatok a Salt.

All’ingresso gli ospiti verranno dotati di una sacca che contiene i calici per assaggiare 5 dei vini proposti e le specialità gastronomiche (€ 15,00 + 5,00 cauzione per il bicchiere). Durante la serata ogni partecipante potrà ampliare la gamma delle degustazioni in quanto le cantine presenti sono molteplici e quindi anche le proposte enologiche sono molto varie e ricche.

Nel corso delle serate ci sarà spazio per interessanti momenti di approfondimento sui vini in degustazione con il coinvolgimento diretto dei produttori, i quali saranno a disposizione del pubblico per curiosità e domande sull’eccezionale patrimonio enologico di queste zone di produzione.

In caso di maltempo l’evento sarà recuperato sabato 7 o domenica 8 agosto (comunicazione avverrà attraverso il sito web e pagina Facebook Comune di Povoletto e su pagina Facebook Città del Vino Friuli Venezia Giulia).

