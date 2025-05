Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: due feriti

L’incidente a Pozzuolo del Friuli.

Incidente, oggi 15 maggio, verso lo ore 12:30 lungo la strada regionale 353 a Pozzuolo del Friuli. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una Peugeot 206 diretta verso Udine, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un albero a bordo strada, finendo la corsa trasversalmente sulla carreggiata.

Una pattuglia del Comando Intercomunale della Polizia Locale Campoformido-Pozzuolo del Friuli è intervenuta per i rilevi del sinistro. Sul posto sono immediati giunti i soccorsi sanitari con ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco di Udine. Conducente e passeggera sono stati trasportati al pronto soccorso di Udine per ulteriori accertamenti. La circolazione stradale ha subito forti rallentamenti per circa due ore, a causa del senso unico alternato istituito per permettere i soccorsi e i rilevi di legge effettuati dalla Polizia Locale, nonché per il recupero del veicolo