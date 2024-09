Truffa ai danni di un’anziana di Pradamano.

Un’anziana di Pradamano è stata vittima di una truffa perpetrata da un uomo che si è spacciato per un tecnico dell’acquedotto. Il malfattore è riuscito a conquistarsi la fiducia della 77enne e a convincerla a farlo entrare in casa. Una volta dentro, però, l’ha distratta e le ha portato via i gioielli in oro che conservava nell’abitazione. Il danno è ancora in corso di quantificazione. Indagano i carabinieri.