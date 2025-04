Autotrasportatore cade dal furgone, incidente sul lavoro a Pradamano

Incidente sul lavoro a Pradamano.

Incidente sul lavoro in tarda mattinata in un’azienda situata in via Pier Paolo Pasolini, nella zona industriale di Pradamano. Un autista, dipendente della ditta International Express Transport D.O.O per il commercio (che ha sede a Pramaggiore ma una succursale in Friuli), è rimasto ferito mentre stava scaricando un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso l’equilibrio durante le operazioni di scarico, cadendo da un’altezza di circa 90 centimetri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso di Udine, i carabinieri di San Giovanni al Natisone e il personale dello Spisal, competente in materie di sicurezza sul lavoro.