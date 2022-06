L’ipermercato che assume a Pradamano.

L’iper Tosano si espande e lo fa in Friuli Venezia Giulia precisamente nel centro commerciale di Pradamano. Se questa è un’ottima notizia per l’azienda, che finora era stata presenza in province esterne alla regione, è una buona notizia anche per chi nei dintorni sta cercando lavoro. Perché per il nuovo ipermercato, che aprirà il 9 giugno, l’azienda Tosano presenta le offerte di lavoro visto che sta cerca personale, sia full time che part time, da assumere per i vari reparti: scaffalatura e cassa; latticini e surgelati; salumeria; macelleria; cucina; pescheria; ortofrutta; panetteria; pasticceria; magazzino; pulizie e infine vigilanza. Per chi fosse interessato il gruppo Tosano fa sapere che ci si può candidare sul sito www.supertosano.com e andare alla sezione “Lavora con Noi”.



Notizie sull’iper Tosano.



Il Gruppo Tosano nasce nel 1970, come un piccolo supermercato a conduzione familiare ma oggi è appunto in espansione. Ha 17 ipermercati e sono tutti a gestione diretta, con oltre 3500 dipendenti. Rappresenta uno dei maggiori esponenti della specializzazione alimentare: associato al Gruppo VeGè.

(Visited 594 times, 594 visits today)