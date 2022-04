Precenicco in campo contro i tumori con screening e visite gratuite

L’iniziativa di Precenicco contro i tumori.

Precenicco scende in campo contro i tumori con visite specialistiche e screening gratuiti per i cittadini. L’iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa tra il sindaco di Precenicco Andrea De Nicolò e il presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Udine Giorgio Arpino e ha come obiettivo la prevenzione ed il controllo delle malattie croniche tumorali.

“Siamo felici di questa nuova collaborazione con la Lilt di Udine , che permetterà di riservare alcune visite specialistiche di screening in modalità del tutto gratuita, per tutti i cittadini della nostra comunità” commenta, con orgoglio, il sindaco De Nicolò.

Presenti all’incontro, oltre al Sindaco ed al Presidente dell’Associazione, anche l’Assessore alla salute. Grazie a questo accordo, tutti i cittadini, di qualsiasi età, avranno la possibilità di monitorare costantemente in maniera gratuita, la loro salute, bene primario di ogni singolo individuo.

