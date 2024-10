Autobus, in arrivo nuove linee per il centro di Udine

L’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha descritto gli obiettivi dei nuovi servizi di Tpl urbano che saranno attivati a Udine nei prossimi mesi. La decisione è conseguente alla sperimentazione della linea 14 “Centro Storico”, ormai prossima alla conclusione (terminerà nel mese di dicembre) e al contestuale avvio di due nuove linee che collegheranno il centro storico di Udine su due direttrici, nord e ovest, oltre ad una deviazione della linea 1 che passerà nuovamente da via Aquileia.

“Nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale la Regione non ha mai utilizzato un approccio dall’alto, favorendo al contrario l’ascolto delle esigenze del territorio – ha spiegato l’assessore Amirante – . Nel caso del centro storico di Udine la Regione si è messa a fianco dei cittadini e dei rappresentanti del mondo del commercio e ne ha accolto alcune proposte. Grazie alla disponibilità della società TPL FVG, che gestisce il trasporto urbano, abbiamo trovato una soluzione per collegare al meglio i quartieri con il centro storico e dare funzionalità ai servizi di collegamento tra aree residenziali, servizi commerciali e sanitari, con un particolare riguardo alle persone anziane”.

“La finalità è quella di avviare una prima significativa modifica del servizio urbano di Udine, in attesa di una sua ridefinizione complessiva, in modo da poter servire con maggiore efficacia le aree centrali di Udine, migliorandone nel contempo le connessioni con alcuni importanti poli attrattori quali l’ospedale e le aree residenziali limitrofe – ha specificato Amirante – . Si tratta di un lavoro che sta impegnando da diversi mesi gli uffici di Regione, Comune e del gestore dei servizi di trasporto pubblico locale TPL FVG, con un ascolto attivo di proposte formulate da chi a Udine vive e opera. Un’attività partita dalla constatazione della ridottissima attrattività dell’attuale linea 14 e della necessità di modificare quel servizio per meglio rispondere alle esigenze di mobilità di Udine” ha aggiunto ancora l’assessore.

Dopo l’attivazione della nuova linea urbana da San Gottardo all’Ospedale, avviata la scorsa estate, questa sarà la seconda variazione significativa attivata nel 2024 sui servizi urbani di Udine.