Dj Fargetta alla festa del Frico Resiano.

Torna la Festa del Frico Resiano, quest’anno giunta alla sua 25esima edizione, che si svolgerà dal 16 al 19 Agosto presso l’area festeggiamenti di Piazzale Dul, a Oseacco di Resia.

Conosciuto per la sua energia travolgente, sarà Enzino Fargetta, uno dei Dj più amati e seguiti in Italia, a rendere memorabile la serata di lunedì 19 Agosto, insieme a Gian Marco de Michelis e Daniele Del Forno, per un finale esplosivo a partire dalle ore 21.30. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di musica e sano divertimento.

Frico ma non solo…

Il re indiscusso della festa sarà il Frico resiano, cucinato con formaggio prodotto da latte vaccino e con l’aggiunta del formaggio stagionato e accompagnato da polenta preparata con farina macinata a pietra (bramata), realizzata con un mais macinato a grana grossa che conferisce alla stessa una consistenza più densa e corposa.

Protagoniste, però, saranno anche le altre specialità del territorio, a cominciare dal pregiatissimo Aglio di Resia, ta Rośoanske Strok, uno dei 20 presidi Slow Food del Friuli Venezia Giulia che rientra nelle oltre 200 pregiatissime specialità nazionali di nicchia.

Questa eccellenza potrà essere assaporata in varie forme, dalla Crema d’Aglio di Resia all’imperdibile Sorbetto all’Aglio di Resia e, non da ultimo, in un’esclusiva assoluta, mai realizzata prima: un cocktail aromatizzato all’Aglio di Resia.

Nella piccola frazione di Oseacco i visitatori potranno gustare anche il delizioso Bujadnik, tipico dolce secco della valle, un tempo cotto sotto la cenere dei focolari, avvolto nelle foglie di cavolo-verza; l’impasto è fedele alla tradizione, ma la cottura è fatta su pietra da forno e servito in piccoli pezzi quadrati o rettangolari.