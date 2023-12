Il piccolo borgo del Friuli si veste a festa per Natale: tanti presepi e una grande stella

A Stolvizza tanti presepi da visitare per Natale e una grande stella di sei metri illuminano il borgo.

Con l’avvicinarsi dell’appuntamento religioso più importante dell’anno, tutta la comunità di Stolvizza si è impegnata per organizzare l’evento “Notte di Natale in Val Resia” che ormai da ventitre anni sta caratterizzando questo piccolo, ma vivace, paesino dell’alto Friuli posto alle falde del Monte Canin e Monte Sart appena suggestivamente imbiancati da una debole nevicata.

Seppur con i tanti problemi che ormai si incontrano nella organizzazione di eventi, l’Associazione “ViviStolvizza” ha messo in campo comunque un programma di tutto rispetto. Da venerdì 8 dicembre nel paese è possibile visitare i tanti Presepi lungo le vie e soprattutto lungo il secolare e caratteristico Borgo Kikey. Sulla collina che sovrasta il paese è possibile visitare il grande Presepe a grandezza d’uomo con personaggi finemente disegnati su legno il tutto rappresentato con un sottofondo di una dolce colonna musicale e tanti sfavillanti e colorate luci. Tutte le case hanno appese grandi stelle luminose. Sabato 16 dicembre è stato assegnato il prezioso riconoscimento “Stella d’Argento della Val Resia” a Negro Luigia e Della Mea Lorenzo nel corso di una indimenticabile serata.

Gli appuntamenti per Natale.

E così ci stiamo avvicinando alla notte del 24 dicembre quando alle ore 22 sarà accesa la grande Stella prima della solenne Messa alle ore 23.30 celebrata nella Chiesa dedicata a San Carlo Borromeo. Una Stella straordinaria: lunga 6 metri e illuminata da 600 lampadine posizionata in alto a dominare il Paese e la Valle tutta. Una magia che farà respirare, ai tanti turisti che raggiungeranno questo piccolo Borgo dell’Alto Friuli nel periodo natalizio, una straordinaria atmosfera di festa. Tutta l’iniziativa è particolarmente apprezzata, apprezzata soprattutto dai bambini e dai tanti emigranti che rientrano per le festività.

Per la passeggiata per il paese, che è totalmente gratuita, si suggerisce di effettuare la visita appena dopo il tramonto quando sarà possibile godere degli effetti cromatici delle tante luci che illuminano l’intera collina di un paese che, è già di per se, uno straordinario suggestivo Presepe Naturale. Tutta la proposta fa parte del progetto turistico regionale Giro Presepi Fvg.