Esce di casa per un’ora, rientra e scopre il furto: spariti i gioielli

Furto in una casa di Ronchis.

I ladri hanno messo a segno un furto in una casa di Ronchis: il proprietario, un uomo classe 1968, era uscito per un’oretta e al suo rientro ha trovato l’amara sorpresa. E’ accaduto mercoledì 19 febbraio, tra le 19 e le 20: mentre l’uomo era assente, alcuni malviventi hanno forzato una porta finestra e si sono introdotti nell’appartamento.

Dopo aver rovistato nelle varie stanze, hanno sottratto diversi gioielli in oro, il cui valore è ancora da stimare. Il 57enne non ha potuto far altro che allertare le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Norm dei carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro per i rilievi. Spetterà ora ai militari dell’Arma fare chiarezza sull’accaduto.