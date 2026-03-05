La prima edizione del premio di laurea “Confagricoltura donna Fvg” è stata vinta da Alessia De Giorgi, di Reana del Rojale.

La prima edizione del premio di laurea “Confagricoltura donna Fvg” è stata vinta da Alessia De Giorgi, di Reana del Rojale, laureata magistrale con il 110 e lode in Allevamento e benessere animale all’Università di Udine. De Giorgi, già laureata triennale in Allevamento e salute animale, sempre al Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo friulano, si aggiudicata il riconoscimento del valore di mille euro.

Il premio è rivolto alle laureate magistrali dell’Università di Udine che abbiano discusso una tesi sperimentale nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità nel settore agricolo e forestale. Venticinque le tesi di laurea candidate che sono state valutate da una commissione composta da: Paola Giovannini Pasti, presidente di Confagricoltura donna Fvg, e dalle delegate dell’Ateneo Laura Zanin, per le Pari opportunità, e Sara Colussi, per la Sostenibilità.

Due menzioni speciali.

La commissione ha inoltre attribuito due menzioni speciali per l’alto grado innovativo e interdisciplinare delle tesi di laurea di: Elisa Scubla, di Cividale del Friuli, laureata in Comunicazione multimediale e tecnologie dell’informazione, e Sofia Tuzzi, di Gemona del Friuli, laureata in Analisi e gestione dell’ambiente (che non ha potuto partecipare alla cerimonia).

Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri: il prorettore, Giorgio Alberti; la presidente del Comitato unico di garanzia (Cug), Laura Zanin, delegata dell’Ateneo per le Pari opportunità; l’assessora alla Pari opportunità del Comune di Udine, Arianna Facchini; la presidente di Confagricoltura donna Fvg, Paola Giovannini Pasti; il direttore del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier; la delegata del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, Margherita Pauletta; la delegata del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, Manuela Farinosi.

“Ringrazio per aver inserito il nostro premio all’interno di questo consesso organizzato dall’Università di Udine e dal progetto Across – ha detto Paola Giovannini Pasti –. Questa cornice rafforza l’ambizione del progetto, volto a favorire la circolazione delle buone pratiche e a incoraggiare le organizzazioni omologhe dei Paesi coinvolti a promuovere iniziative analoghe. L’obiettivo è costruire una rete europea capace di sostenere il protagonismo femminile nell’innovazione agricola, trasformando un’iniziativa nazionale in un modello condiviso, replicabile e orientato al futuro dell’agricoltura europea» ha concluso la presidente di Confagricoltura donna Fvg”.