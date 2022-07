L’incidente alla rotonda di San Giovanni al Natisone.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a San Giovanni al Natisone. Per cause ancora in corso di accertamento un giovane in monopattino è stato investito da un’auto alla rotonda di viale Nazionale, all’altezza con via del Molino.

Il 22enne è caduto a terra ma fortunatamente non ha riportato grosse ferite e l’ambulanza che stava arrivando sul posto è rientrata.