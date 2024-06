Incidente all’alba: in scooter ha investito un capriolo.

Incidente all’alba di oggi, mercoledì 19 giugno, sulla strada provinciale 50 a San Giovanni al Natisone: un uomo, in sella al suo scooter, ha investito un capriolo sbucato all’improvviso. Nell’impatto, il 59enne (di Gonars) è caduto a terra procurandosi diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palmanova. I sanitari inviati dalla Sores Fvg hanno trasportato l’uomo in elicottero all’ospedale di Udine, in codice giallo.