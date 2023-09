La più grande Mostra regionale della mela in Friuli Venezia Giulia compie 52 anni: dal 22 settembre al 1° ottobre 2023 animerà ancora una volta la comunità di Pantianicco con convegni tecnici dedicati ma anche eventi, concorsi, momenti conviviali e tanto intrattenimento.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco Pantianicco con il sostegno della Regione, UNPLI, in collaborazione con Ersa, Arpa FVG, Università degli Studi di Udine, Confagricoltura, Frutta Friuli, Circolo Agrario Friulano, Consorzio apicoltori, Associazione regionale produttori apistici, Istituto d’istruzione “Il Tagliamento” e il patrocinio del Comune di Mereto di Tomba.

“Complimenti alla Pro loco di Pantianicco per avere mantenuto alta, nell’organizzazione della Mostra regionale della mela, l’attenzione al comparto agricolo sul versante tecnico – ha sottolineato l’assessore regionale Stefano Zannier– che mai come in questo momento ha bisogno di attenzione e di confronto. Penso, per esempio, agli ultimi eventi grandigeni che hanno colpito il 50 per cento del territorio agricolo in modo devastante”.

“In conseguenza di questa realtà, oggi il sistema agricolo della nostra regione e di tutta Italia deve fare prevenzione e attivare il sistema assicurativo: nessun bilancio, né regionale né nazionale, sarà mai in grado di coprire danni di tale portata. Diventa quindi necessario prevenire attraverso l’interfaccia con il sistema meteo previsionale, con la tutela delle assicurazioni ma anche con la ricerca che possa individuare varietà che meglio si adattino alle nuove condizioni climatiche”.

Il programma del primo fine settimana.

In degustazione durante tutte le giornate della manifestazione ci saranno menù variegati con ricette tipiche a base di mele, da consumarsi nei grandi spazi coperti, con le mele croccanti di raccolta da poter acquistare oltre ai noti dolci come fagottini, strudel e la frittella di mele locale, la deliziosa Pomella insieme al sorbetto meloso, al sidro e al succo di mele.

Ma anche attività ludiche, appuntamenti di carattere sportivo e culturale, l’elezione di Miss Mela e Mr Melo, il premio alla migliore cassetta di mele in esposizione e quelli per il miglior miele o per il miglior dolce, e naturalmente tanta musica con le orchestre, gli aperitivi con DJ, svago e balli sfrenati.

Come ogni anno aderiscono alla Mostra regionale di Pantianicco le aziende provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia con l’esposizione di centinaia di cassette con le proprie mele fresche di raccolta e di varietà diverse come le Golden, le Granny Smith, le Gala, le Delicious rosse, le Fuji o le Red Chief.

Sono circa una quarantina le aziende, provenienti da tutta la regione, dalla montagna alla pianura, che partecipano al concorso dedicato alle migliori cassette di mele in esposizione.

Il premio alla migliore azienda agricola produttrice di mele quest’anno invece, non sarà assegnato visto il gran numero di aziende che sono state pesantemente danneggiate dai violenti eventi metereologici.

Il debutto è previsto per venerdì 22 settembre alle 18.30, con la classifica delle cassette di mele in concorso mentre alle 19 apriranno i chioschi ricchi di gustose prelibatezze per il palato, un Mojito Party e Dj set, e, a seguire, Dj E-Lisa e Dj Phari.

Si terrà invece sabato 23 settembre alle 17.30 l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. A fare gli onori di casa la Presidente della Pro Loco Greta Cisilino. A seguire, alle 17.45 si svolgerà la cerimonia con firma, del gemellaggio tra la Pro Loco di Pantianicco e la manifestazione austriaca Mostbarkeiten. Una firma che suggella la grande vicinanza e comunione di intenti delle due realtà che da molti anni promuovono entrambe la produzione delle mele e dei trasformati nei territori di appartenenza.

Alle 18 appuntamento alla Casa del Sidro di Pantianicco con il convegno tecnico organizzato da Frutta Friuli in collaborazione con Ersa, Arpa FVG e la Pro Loco di Pantianicco, dal titolo “Eventi atmosferici estremi che possono far cambiare le scelte imprenditoriali” che verterà sul tema attuale dei disastri provocati dalla grandine e delle scelte imprenditoriali che ne conseguono con la proposta di soluzioni innovative di difesa attiva.

Al termine, si conosceranno le aziende vincitrici per le migliori cassette di mele in esposizione e contestualmente si conosceranno anche i vincitori del 18° Concorso internazionale succo, sidro e aceto di mele che ha visto la partecipazione di circa quaranta aziende con settantaquattro campioni di succo, sidro e aceto di mele, provenienti da tutta la nostra regione e da Piemonte, Emilia Romagna, Trentino, Lombardia, dal vicino Veneto, dall’Austria e dalla Slovenia. Per concludere la giornata di sabato alle 21 si balla il liscio con l’orchestra Novanta.

Domenica 24 settembre è in programma una giornata densa di eventi, con l’apertura dei chioschi già dalle ore 9 mentre alle 12 si terrà il consueto pranzo con la comunità di Pantianicco per gli abitanti e i simpatizzanti. Alle 14 avrà luogo la gara ciclistica per amatori, il 23° trofeo Franco Cragno mentre alle 15 inizierà l’intrattenimento per bambini con il “lancio” di 100 kg di mele per te: cartoline volanti su palloncini lanciati in cielo dai bambini e i laboratori didattici con gli animatori del progetto Ragazzi si Cresce di Mereto di Tomba.

Il concorso Miss Mela & Mister Melo.

Alle 18 finalmente prende il via uno degli appuntamenti più attesi della festa, quello del Concorso Miss Mela & Mister Melo in collaborazione con BKer agency in cui si decreta la regina di bellezza e il più bello tra i belli, il Mr. Melo della regione; una selezione valida per il concorso Miss Alpe Adria International e Alpe Adria Boy (iscrizioni sono gratuite; per informazioni: Luca Babbucci tel. / WhatsApp +39 377 1744521 missalpeadria@bkeragency.com – info@bkeragency.com).

Mostra della Mela di Pantianicco: il programma del 2° fine settimana.

I festeggiamenti riprenderanno a partire da giovedì 28 settembre con l’apertura dei chioschi alle 19 e dalle 20 l’appuntamento dedicato al Miele con la serata dell’apicoltore (una cena con menù a tema), il convegno tecnico sull’apicoltura, e le premiazioni del 33° Concorso Mieli Città di Pantianicco e da quest’anno anche 1° memorial intitolato al compianto produttore e punto di riferimento per il settore, Giorgio Della Vedova.

Purtroppo gli eventi meteorologici che hanno colpito la nostra regione hanno determinato una minore produzione anche di miele. Le ambite medaglie andranno ai migliori campioni pervenuti di miele di: castagno, tiglio, melata, millefiori, e ai mieli particolari come quelli del tiglio-castagno, del lampone, del rododendro, della marasca e del tarassaco.

Alle 20.30 si terrà la proiezione del docufilm super premiato all’ultimo Accolade Film Festival svoltosi il 15 settembre a San Diego in California “La donna longobarda” a cura delle associazioni Invicti Lupi e Qui Pantianicco; un’opera che approfondisce la condizione femminile nella società longobarda attraverso tutte le fasi della vita. Per gli amanti della briscola ci sarà la tradizionale gara di briscola gastronomica a coppie con ricchi e gustosi premi.

Venerdì 29 settembre alle 19 riaprono i chioschi con le prelibatezze del territorio mentre alle 21 ha inizio la serata “Cover band Pop-Rock” con i Last Minute che intratterranno i presenti con la riproposizione di cover di successo.

La dolcezza del miele ritorna a deliziare il palato sabato 30 settembre con il Concorso Dolci a base di Mele e Miele e relativa premiazione alle 20.30 (consegna delle torte presso la Casa del Sidro di Pantianicco alle 11.30/12.30 e 14.30/15.30). Apertura dei chioschi alle ore 18 e alle 21 si balla con l’orchestra Gimmy e i Ricordi.

Infine domenica 1° ottobre si aprono le iscrizioni, già alle 8.30, per Mela a Spasso, la marcia podistica non competitiva di 10 e 5 km che prevede due punti di ristoro e un ottimo piatto di pastasciutta all’arrivo. L’iniziativa è aperta anche alle scuole che vorranno aderire; partenza prevista alle ore 9.30.

Lo stesso giorno partenza già alle 8.45 con Melaguido, il raduno con giro turistico di auto storiche. L’evento, realizzato in collaborazione con Euroracing, prevede un giro turistico di circa 70 km con una tappa per l’aperitivo nella Frasca Domenico Fraccaroli in loc. Paradiso di Pocenia, mentre al rientro ci sarà un pranzo presso gli stand di Pantianicco (iscrizione obbligatoria entro il 28/9, Euroracing Sedegliano – Stefano, t.: 3295357943 / Gianni, t.: 3355928075).

Apertura dei chioschi prevista alle 9 mentre alle 11 si terrà la premiazione dell’inedito concorso fotografico “Mela Mood: l’arte e l’innovazione nella rappresentazione della mela” indetto dal Circolo Fotografico Codroipo con la Pro Loco Pantianicco e aperto a tutti i fotoamatori.

Alle 15 ritornano le attività per i più piccoli con …100 kg di mele per te! e i laboratori didattici con gli animatori del progetto Ragazzi si Cresce di Mereto di Tomba. La 52esima Mostra regionale della Mela di Pantianicco si chiuderà con tanta musica a partire dalle ore 16 con l’esibizione delle Post Millennials Orchestras, Giovani in Orchestra (diretta da Alessio Venier) e Second Big Band (diretta da Fabrizio Fontanot) e alle 21, con l’orchestra Collegium.

Previsti sabato 23 settembre e nelle due domeniche della manifestazione i Laboratori didattico – esperienziali su come avviene la trasformazione delle mele in succo, sidro e aceto di mele e, inoltre, nelle giornate di domenica 24 settembre alle 11 e di domenica 1 ottobre alle 11 e 17, le valutazioni sensoriali del succo di mela, curati e condotti dagli allievi e dai docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Il Tagliamento” di Spilimbergo (gratuiti e aperti a tutti; consigliabile la prenotazione scrivendo a: concorsi@prolocopantianicco.it).

Durante tutte le giornate dell’evento si potranno anche acquistare le mele fresche di raccolta e i tanti prodotti locali come il miele, i trasformati dalla mela (succo, sidro e aceto di mele) e i deliziosi dolci a base naturalmente di mele e di miele.