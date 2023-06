Il Ribolla Gialla Wine Festival a San Vito al Tagliamento.

Al via il primo Ribolla Gialla Wine Festival che aprirà l’estate di San Vito al Tagliamento il 3 e 4 giugno con un ricco programma dedicato a uno dei più famosi vini del Friuli Venezia Giulia. Saranno oltre 30 gli eventi a tema con cui la città omaggerà la “gialla” per definizione, sia in versione ferma che spumantizzata. La cittadella del gusto allestita in centro storico vedrà proposte oltre 30 etichette di Ribolla Gialla, oltre 70 specialità gastronomiche del territorio in due punti enoteca, 10 casette, un chiosco e un mercatino dei sapori.

Il programma della prima giornata.

Inaugurazione alle 10 del 3 giugno all’Antico teatro Arrigoni con l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, ittiche e montagna Stefano Zannier, accolto dal sindaco Alberto Bernava e dall’assessore comunale alla vitalità Andrea Bruscia.

A seguire convegno “Indicazioni geografiche. Le Dop e Igp tra nuova legislazione europea e rapporto con i nuovi consumatori” a cura dell’Associazione Città del Vino – coordinamento del Friuli Venezia Giulia. Un momento di estrema attualità visto che le decisioni prese in sede europea l’altro giorno hanno influito sulla vicenda tra Prosecco italiano e Prosek croato.

Interverranno Paolo De Castro, Parlamentare europeo Primo Vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e Massimo Agostini collaboratore di De Castro presso Parlamento europeo, i quali aggiorneranno sulle ultime decisioni in ambito UE. Luca Iseppi. Economista agrario Docente dell’Università di Udine relazionerà su “Le indicazioni geografiche quali strumenti per la creazione di valore e sviluppo di un territorio” mentre Sandro Sillani Economista agrario Docente dell’Università di Udine su “Impatto delle indicazioni geografiche sulle preferenze dei consumatori”. Modererà il giornalista Adriano Del Fabro. Al termine brindisi offerto dalla Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito S.c.a.

Il Festival vuole essere anche un contenitore culturale infatti con mostre ed esposizioni visitabili aperte al pubblico. Si parte con la mostra personale “Altre forme” di Valter Trevisiol, allestita negli spazi del Castello a cura di Franca Benvenuti in collaborazione con Sorsi e Percorsi e con il patrocinio della Fondazione Giovanni Santin Onlus. Inaugurazione sabato 3 giugno alle ore 11.30, con al termine un brindisi offerto dalla Cantina Bagnarol. La mostra rimarrà aperta il 3 e il 4 giugno dalle 10 alle 22 e il 10 e l’11 giugno dalle 10 alle 19.

A tema vino, da non perdere a Palazzo Rota l’esposizione della collezione di oltre 180 etichette dal titolo “Ribolla Gialla e Art” accompagnata dalla mostra del maestro Gianni Borta. La mostra organizzata in collaborazione con il progetto RibollaGialla.org verrà inaugurata sabato 3 giugno alle ore 12 e sarà visitabile il 3 e il 4 giugno dalle 10 alle 22.

Spazi enogastronomici aperti a pranzo, poi si prosegue nel pomeriggio.

La prima degustazione guidata del Festival è in programma sabato 3 giugno alle 17 “Interpretazioni di Ribolla Gialla” a cura di Sorsi e Percorsi. L’esperienza è guidata dalla sommelier Maria Teresa Gasparet. Tutte le degustazioni – realizzate in collaborazione con UNI.DOC FVG e con ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine – si svolgono a Palazzo Rota (sala consiliare). È consigliata la prenotazione e la registrazione tramite piattaforma Eventbrite, per info chiamare il n. 375 5928824, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Sarà una due giorni dedicata al vino ma anche alla scoperta di San Vito al Tagliamento e al suo magnifico centro storico. La prima visita guidata in programma per sabato 3 giugno alle 15.30 a cura di Promoturismo FVG. Al termine delle visite, un brindisi con un calice di Ribolla Gialla offerto dalla Cantina Bagnarol.

Si rinsalda il legame con la città di Stadtlohn in Germania grazie alla cerimonia ufficiale per festeggiare l’anniversario dei 40 anni di gemellaggio con il comune tedesco che si terrà sabato 3 giugno alle 16.30. Da piazzetta Stadtlohn un corteo accompagnato dalla Filarmonica Sanvitese arriverà al teatro Arrigoni per la cerimonia.

Divertimento pure per i più piccoli. Sabato 3 giugno arriverà la magia di Mago Max per intrattenere i bambini e le loro famiglie dalle 15.30 alle 18.30 al Parco Rota. Per tutti ma soprattutto per molte famiglie sarà l’occasione di visitare il Museo della Vita Contadina Diogene Penzi che rimarrà aperto al pubblico nelle giornate di sabato 3 giugno dalle 11 e dalle 16.30 (si potrà visitare il percorso tematico alla collezione e il giardino)

La musica si farà sentire a San Vito al Tagliamento sabato 3 giugno dalle 19 alle 21 con il concerto jazz Night and Swing Quartet e a seguire dalle 21 alle 23 dj Matteo Milan con il suo dj set (entrambi in piazza del Popolo).

Enogastronomia.

In piazza del Popolo le 10 casette con proposte di Ribolla Gialla abbinate a specialità gastronomiche del territorio. A curarle Bar Moro con Latteria di Aviano, il paese gemellato di Sankt Veit (Austria), Le Vecchie Prigioni, Bottegon, Cantina Pitars con Bar Porta Antica, Pancotto con Società agricola Cason, Latteria di Visinale, Stappo Matto di Maniago, Cacao Caffè, Caffè Letterario di Pordenone. Si potrà degustare ottimo vino delle cantine locali di San Vito al Tagliamento in due punti enoteca: uno alla Loggia comunale con Cantina di Ramuscello e San Vito insieme a Pantarotto Salumi e l’altra in Piazzetta Pescheria con Cantina Bagnarol insieme a Cogo Daniele Cortiula. Inoltre anche mangiare e bere al Chiosco della Pro San Vito al parco Rota e mercatino dei prodotti del territorio in via Manfrin.