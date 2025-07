Dall’assestamento 31 milioni per Sappada: investimenti su impianti e territorio

Lo stanziamento, destinato in parte al rilancio degli impianti di risalita e in parte ad altri interventi strategici per la comunità e il turismo, arriva in seguito a un positivo confronto istituzionale tra il Sindaco di Sappada, Alessandro De Zordo, e il Presidente Fedriga, che hanno evidenziato con chiarezza le priorità locali.

Un ruolo significativo nell’ottenimento di questo risultato è stato svolto anche da esponenti istituzionali che hanno seguito con attenzione e concretezza il percorso: l’onorevole Sandra Savino, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, e l’assessore alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini. Proprio quest’ultimo ha seguito con particolare coinvolgimento il dossier legato agli impianti di risalita, elemento cardine per lo sviluppo dell’offerta turistica sappadina: lo stanziamento approvato oggi consente l’avvio e il consolidamento degli interventi in un settore che l’assessore Bini considera strategico per il rilancio economico e occupazionale dell’intera area montana.



“Ringrazio il Presidente Fedriga per l’attenzione dimostrata verso Sappada e per la concretezza con cui ha saputo accogliere le nostre istanze – ha dichiarato il sindaco Alessandro De Zordo –. Questo importante stanziamento rappresenta non solo un passo decisivo per la crescita della nostra località, ma un investimento che genererà benefici per tutta l’economia turistica regionale. Il turismo montano è una risorsa strategica per il Friuli Venezia Giulia, e questo intervento rafforza la nostra capacità di essere attrattivi, competitivi e sostenibili”.



I 31 milioni rappresentano un’occasione straordinaria per rafforzare l’offerta turistica di Sappada e migliorare servizi e infrastrutture, con benefici tangibili sia per i residenti che per i visitatori. Un impegno concreto che dà seguito a una visione di sviluppo equilibrato, sostenibile e orientato alla valorizzazione delle aree montane.

“Grazie al sindaco Alessandro De Zordo per l’impegno, la tenacia e la capacità di dialogo con i vertici regionali. Senza il suo lavoro silenzioso ma concreto, questo risultato non sarebbe stato possibile. Un sentito ringraziamento anche al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha dimostrato attenzione reale verso il nostro territorio, e agli assessori regionali Sergio Emidio Bini, Pierpaolo Roberti, Riccardo Riccardi, e alla sottosegretaria Sandra Savino per il loro interessamento e supporto” – ha dichiarato Silvio Fauner, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Sappada, candidato nella lista Fedriga alle passate elezioni regionali.

A esprimere soddisfazione anche gli assessori comunali Alessandro Mauro (Forza Italia): “Ringrazio sentitamente l’assessore regionale Riccardi e la sottosegretaria Savino per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Questo intervento non solo sostiene lo sviluppo di Sappada, ma riconosce l’importanza strategica del turismo di montagna nel quadro regionale“.