I lavori a Sappada per Eyof Fvg.

Sono più di 20 i milioni di euro che la Regione ha investito per la promozione e lo sviluppo di Sappada dal suo ingresso in Friuli Venezia Giulia. E sono oltre 2,4 i milioni che ha messo a disposizione per l’adeguamento e il potenziamento di piste di sci di fondo e di immobili in vista del Festival olimpico invernale della gioventù europea-Eyof Fvg 2023 (21-28 gennaio) che vede la cittadina montana protagonista insieme ad altre località della nostra regione. Lo ha ricordato l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti che, questa mattina, nella sala di rappresentanza del Comune di Sappada, ha partecipato alla consegna dei lavori per l’ampliamento di un immobile strategico che sorge nella zona degli impianti sportivi. Con lui il presidente del Comitato esecutivo Eyof Fvg 2023 e il sindaco della cittadina.

L’esponente dell’esecutivo ha fatto notare che gli investimenti che la Regione ha scelto di mettere in campo per l’importante appuntamento di Eyof Fvg 2023 a Sappada sono stati erogati in base a progetti stesi con grande lungimiranza: le piste e le strutture fortemente migliorate, infatti, promuoveranno e svilupperanno la località montana nel tempo, attraendo nuovi eventi di livello internazionale. È già stata inoltrata la candidatura di Sappada per una tappa dei Mondiali master di sci nordico e si sta lavorando per riportare un’altra gara di Coppa del mondo di sci di fondo, dopo la tappa del ’94 e quella del ’99.

Il progetto per Eyof Fvg 2023 per Sappada si compone di due interventi. Parte dei lavori del primo sono stati eseguiti lo scorso anno e hanno riguardato l’adeguamento delle piste esistenti alle esigenze sportive internazionali. Il secondo, invece, i cui lavori sono stati consegnati oggi, riguarda l’ampliamento del fabbricato ora destinato a spogliatoi della

squadra di calcio di Sappada (zona impianti sportivi). Questo edificio sarà organizzato su tre livelli, tenendo conto del contesto ambientale; sarà perfettamente funzionale alle esigenze di sportivi, atleti e turisti; il progetto è stato realizzato in pieno accordo con la Soprintendenza. Per il Festival olimpico invernale della gioventù europea 2023, Sappada (con il comprensorio di Forni Avoltri) ospiterà nelle sue strutture alberghiere circa 500 tra atleti e staff sportivo, per una decina di giorni, con importanti ricadute economiche e sull’indotto, oltre che sul fronte della promozione dell’immagine.

(Visited 62 times, 62 visits today)