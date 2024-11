Continua il cammino Lowrah a X Factor.

Lowrah, nome d’arte di Laura Fetahu, conquistan pubblico e giudici a X Factor con la sua versione di “Man Down” di Rihanna. La 23enne di Brugnera, nella puntata del 31 ottobre ha dimostrato ancora una volta di essere una delle rivelazioni di questa edizione del talent show, capace di spaziare con disinvoltura tra generi come urban, pop e soul.

Lowrah, con la sua voce potente e una spiccata capacità di muoversi tra canto e rap, è diventata rapidamente uno dei volti più amati dello show.Un talento che la sua coach, Paola Iezzi, ha colto fin dall’inizio, decidendo di puntare tutto su di lei e di giocare l’X Pass.

Un’interpretazione intensa e una presenza scenica imponente

L’assegnazione di “Man Down”, decisa da Paola Iezzi, è stata perfettamente cucita sulle capacità interpretative di Lowrah. Il brano ha valorizzato la grinta della cantante friulana, che non solo ha dimostrato ancora una volta una grande padronanza del canto, ma ha saputo arricchire la performance con inserti rap incisivi e carichi di emotività. Il palco, così come l’intero studio, sembrava quasi troppo piccolo per contenere la sua carica, e la performance è stata applaudita a lungo dai presenti, confermando Lowrah come una delle concorrenti più accattivanti di quest’anno.

I giudici: il talento c’è, ma è ora di alzare il tiro

I giudici, unanimi nell’apprezzare la performance di Lowrah, hanno riconosciuto in lei il tanto ambito X Factor, che dà nome al programma. Manuel Agnelli, ha però lanciato una sfida alla giovane cantante. Agnelli ha chiesto a Lowrah di andare oltre, suggerendo di mostrare qualcosa di diverso e più personale: “Vorrei, però, che facessi qualcosa di tuo a livello interpretativo,” ha commentato, stimolandola a esplorare nuove strade e a rendere ancora più originale il suo stile. L’avventura di Lowrah proseguirà giovedì 7 novembre con il terzo live. Dopo l’eliminazione di Pablo Murphy, Lowrah è rimasta l’unica concorrente della squadra di Paola Iezzi.