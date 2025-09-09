Benzina e diesel in Slovenia: ecco i nuovi prezzi

I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Dalla mezzanotte di oggi entrano in vigore i nuovi prezzi regolamentati per benzina e diesel in Slovenia. Il Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia ha annunciato il costo dei carburanti per le prossime due settimane, fino a lunedì 22 settembre incluso.

In particolare, il prezzo della benzina a 95 ottani aumenterà di 1,6 centesimi, raggiungendo quota 1,459 euro al litro, mentre quello del gasolio salirà di 2,2 centesimi, arrivando a 1,487 euro al litro.

Da metà giugno il prezzo regolamentato è entrato in vigore anche nelle stazioni di servizio delle autostrade e superstrade previsto dalla revisione semestrale della normativa sui prezzi dei prodotti petroliferi.