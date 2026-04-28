Nuovi prezzi per benzina e diesel in Slovenia: ecco quanto costa il pieno

A partire dalla mezzanotte entrano in vigore nuovi prezzi regolamentati per benzina e diesel. Un aggiornamento che incide direttamente su automobilisti e famiglie, in un contesto ancora legato alle oscillazioni dei mercati internazionali.
Il prezzo della benzina passa da 1,605 euro al litro a 1,635 euro. Un incremento di tre centesimi che riporta verso l’alto il costo dei rifornimenti. Segno opposto per il gasolio, che scende da 1,736 euro a 1,708 euro al litro, con una riduzione di 2,8 centesimi.
Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 4 maggio, salvo ulteriori aggiornamenti. Il sistema di determinazione dei prezzi regolamentati si basa sull’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi e sulle variazioni del cambio tra dollaro ed euro. Per la rete autostradale, invece, i prezzi restano liberi.