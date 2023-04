Prezzi dei carburanti in Slovenia: cresce la benzina ma diminuisce il gasolio

I nuovi prezzi dei carburanti da domani in Slovenia.

Entreranno in vigore dalla mezzanotte di domani, 12 aprile, i nuovi prezzi del carburanti in Slovenia validi per i prossimi 12 giorni al di fuori della rete autostradale.

Il nuovo prezzo della benzina deciso dal governo di Lubiana è cresce a 1.416 euro al litro. Scende leggermente invece il prezzo del diesel che ora passa a 1,441 euro al litro. I nuovi prezzi del carburante resteranno in vigore fino a lunedì 24 aprile 2023 compreso. Nei distributori che si trovano sulla rete autostradale invece saranno stabiliti dagli stessi gestori.