Il premio America Giovani ad una studentessa di Spilimbergo

Il premio America Giovani a Silvia Rovere.

Premio “America Giovani al talento universitario” per Silvia Rovere, di Spilimbergo, laureata con il massimo dei voti (110 e lode) in Diritto per le imprese e le istituzioni al Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Italia Usa, premia ogni anno mille neolaureati con percorsi di studi di eccellenza per sostenerli nell’ingresso nel mondo del lavoro internazionale.

Il riconoscimento, infatti, consiste in una borsa di studio per partecipare gratuitamente al master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” organizzato dalla Fondazione. I vincitori sono selezionati, tramite le banche dati degli atenei, in base a parametri indicativi del loro talento accademico e per il loro piano di studi vicino alle aree d’interesse della Fondazione.

Rovere proseguirà il percorso accademico all’Ateneo friulano frequentando la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. La sua tesi di laurea triennale è intitolata “Il concorso ‘esterno’ tra legalità e prevedibilità”, relatore Gherardo Minicucci, docente di Diritto penale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo udinese. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Camera dei deputati a Roma.