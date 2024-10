Diversi volti nuovi per il Rugby Udine che punta a rilanciare la palla ovale

Oggi, nella splendida cornice di Palazzo Antonini Belgrado, si è tenuta la conferenza stampa della Rugby Udine, che ha visto la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti del mondo dello sport. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e di presentazione dei nuovi volti che accompagneranno la società udinese.

Primo tra tutti è sicuramente il nuovo presidente, Andrea Cainero: “Entrare a far parte della famiglia è sicuramente un onore. La società ovale cittadina è da sempre un riferimento sportivo, tanto in regione quanto a livello nazionale. Sarà mia cura aiutarla nel suo percorso di crescita e di rilancio, cercando di valorizzarla come merita. Inoltre, il rugby giovanile friulano da sempre sforna giocatori di alto livello e noi come società dobbiamo garantire ai nostri tesserati il miglior percorso sportivo possibile, in un contesto professionale e di sviluppo costante”.

Sostegno delle istituzioni

All’incontro erano presenti anche l’assessore allo sport e vicepresidente della Regione, Mario Anzil, e l’assessore allo Sport del Comune di Udine, Chiara Dazzan, che hanno espresso il loro pieno sostegno alle attività e ai progetti del club, sottolineando il ruolo centrale del rugby nello sviluppo sportivo e sociale del territorio.

Anche il presidente del Comitato FVG della Federazione Italiana Rugby, Emanuele Stefanelli, oltre a congratularsi per la promozione in serie B, ha illustrato i piani di crescita del rugby a livello regionale.

Al loro fianco, il nuovo consigliere della Rugby Udine, Marino Firmani, ha ribadito l’impegno della società nel rafforzare il legame con la comunità e instaurare solidi rapporti con le aziende locali, come conferma la presenza di Luca Occhialini, presidente di Banca 360 FVG, che ha sempre creduto nei progetti della Rugby Udine.

Spirito di squadra

Tra i presenti all’evento, oltre agli altri membri del Consiglio di Amministrazione (Luca Diana, Mario Occhialini e Paolo Burin), anche l’allenatore Riccardo Robuschi, una rappresentanza dei giocatori e molti membri dello staff, a testimonianza del forte spirito di squadra e senso di appartenenza che caratterizzano la società. La conferenza si è conclusa con un messaggio di fiducia per il futuro del rugby a Udine, con la promessa di continuare a lavorare e investire nelle strutture sportive, per offrire un ambiente sempre più professionale agli atleti di tutte le categorie e per far crescere questo bellissimo sport.