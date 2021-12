La vittoria dell’Apu Udine contro Mantova nell’A2 di basket.

Partita senza storia quella giocata al PalaCarnera di Udine con l’Apu Old Wild West Udine che travolge la Staff Mantova per 69-57 nella decima giornata di Legadue di pallacanestro. Il punteggio sarebbe stato ancora più netto se nell’ultimo quarto coach Matteo Boniciolli non avesse fatto giocare le seconde linee dopo il più ventuno toccato a metà terzo. L’Apu con questa vittoria ritorna al secondo posto dietro Cantù, in attesa del recupero del 23 dicembre contro Torino.

Per Udine da segnalare l’ottima prova di Brandon Walters che chiude con 12 punti e 9 rimbalzi stando parecchio seduto nella ripresa e il solito Alessandro Cappelletti da 12 punti e 5 assist in appena 25 minuti sul parquet. In doppia cifra anche Nazzareno Italiano autore di 11 punti.

A fine partita molto contento della prestazione coach Matteo Boniciolli: “Mantova era una squadra che nelle due partite contro Cantù e Torino è stata avanti 78 minuti su 80 nel punteggio. Da parte nostra è stata una partita matura dove abbiamo tenuto al 33% al tiro una squadra di grandi attaccanti, abbiamo vinto grazie ad un atteggiamento difensivo che ci potrà portare molto lontano. Queste due partite con Cantù e Mantova ci portano a chiudere questo brutto periodo dovuto al Covid ed ora testa alla partita di Milano della prossima settimana”.

Soddisfatto anche Italiano, autore della sua miglior prestazione stagionale con 11 punti e 3 su 5 da tre: “Era importante vincere ed era importante il come vincere. Abbiamo tenuto Mantova a 57 punti. Io ho giornate dove faccio canestro ed altre no, ma provo a dare sempre tutto quello che ho, certamente sono contento della mia partita. Ora la testa è sulla prossima partita a Milano perché bisogna ragionare una partita alla volta”.

