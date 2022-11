La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro.

In un PalaCarnera pieno in ogni ordine di posto l’Apu Old Wild West Udine centra la quinta vittoria su sei partite di campionato e torna in testa alla classifica: 81 a 75 il finale a favore dei friulani.

Dopo un primo tempo dominato terminato sul 41 a 28 a favore dei ragazzi di coach Boniciolli arriva la rimonta dei bolognesi che si giocano un isperato finale in volata. Un paio di canestri di pregiata fattura di Briscoe e una tripla di Sherrill chiudono il conto a favore di Udine. Top scorer per i padroni di casa Isaiah Briscoe con 14 punti, 13 di Keshun Sherril, 11 preziosi quelli di Vittorio Nobile con 3 su 3 da tre.

A fine partita la soddisazione di coach Matteo Boniciolli: “Il peso specifico di questa partita è importante. Abbiamo guidato il primo tempo con grande autorevolezza andando avanti di 13 punti, sul più 15 ad inizio terzo quarto è uscito il nostro più grande limite fino ad ora cioè non siamo stati capaci di chiudere la partita. Siamo stati bravi comunque a non disunirci quando siamo andati sotto di due. Sono particolarmente contento perchè tutti hanno dato il loro contributo stasera sia in attacco sia in difesa e sono contento per la partita di Vittorio Nobile”.

Contentissimo ovviamente anche il presidente Alessandro Pedone: “La “Classica” non ci ha deluso! Davanti al nostro amato pubblico, con un sold out memorabile, abbiamo offerto una prova di grande qualità, dimostrando di essere anche quest’anno meritatamente da alta classifica. La squadra è ancora un cantiere aperto su certi giochi, ma stanno emergendo il carattere del gruppo e la qualità dei nostri americani, questa sera supportati da uno straordinario Vittorio Nobile e dal nostro “monumentale” Ciccio Pellegrino. Complimenti alla squadra e un abbraccio sincero a Nazzareno Italiano che abbiamo accolto con affetto questa sera al Carnera. È stata una battaglia dura, a dimostrazione del fatto che chiunque ci sfidi non ci sottovaluta mai e gioca sempre con il coltello tra i denti.”

L’Apu tornerà in campo la prossima domenica sul parquet di Mantova.