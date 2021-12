Scontro sull’autostrada A28, 5 feriti, uno è grave. Trasportato a Udine

L’incidente in autostrada tra Fontanafredda e Porcia.

Brutto incidente, ieri sera, dopo le 19, sull’autostrada A28, tra Fontanafredda e Porcia, tra quattro auto, nel quale sono rimasti feriti in 5, di cui uno grave. I vigili del fuoco di Pordenone hanno estricato con pinze e cesoie idrauliche una delle vittime e collaborato in piena sinergia col personale sanitario (intervenuto con 4 ambulanze, automedica ed elicottero) per le operazioni di assistenza e imbarellamento degli altri quattro feriti coinvolti.

Un quarto automezzo dei vigili del fuoco si è recato, invece, presso l’elisuperficie di Fontanafredda per trasportare il personale medico giunto con l’elicottero in volo notturno: la vittima più grave veniva trasportata all’ospedale di Udine, mentre le altre quattro ai nosocomi locali. I pompieri, successivamente, completavano le operazioni di messa in sicurezza dello scenario. Per tutta la durata delle operazioni connesse anche con il recupero dei mezzi incidentati, l’autostrada è stata chiusa al traffico. Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per le operazioni di competenza.

