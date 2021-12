I calciatori dell’Azzurra e Juventina posano in un calendario per solidarietà

Il calendario per la raccolta fondi.

Gli atleti dell’Azzurra di Straccis e della Juventina di Sant’Andrea posano a torso nudo per un calendario a scopo benefico. L’iniziativa infatti è quella di sostenere il progetto “Go4Go Odv“, che prevede una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di due defibrillatori, che saranno consegnati poi alle comunità goriziane di Straccis e di Sant’Andrea. A proporre l’iniziativa è stata l’Azzurra, in quanto è già dal 2019 che i suoi calciatori posano come modelli per fini di solidarietà.

Per il calendario 2022 la squadra ha deciso di allargare il progetto anche agli amici-nemici di Sant’Andrea, che hanno deciso di collaborare. L’idea per l’edizione di quest’anno infatti è quella di simulare una partita. La presentazione vera e propria del calendario è in programma prima delle festività natalizie, con l’auspicio che qualcuno decida di fare un regalo alternativo, ma in linea con lo spirito del Natale, perché simbolo di altruismo e di solidarietà.

