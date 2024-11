La CDA Volley Talmassons FVG si prepara per la sfida contro Chieri.

La CDA Volley Talmassons FVG si prepara ad una nuova sfida davanti al pubblico di casa: nella giornata di Domenica 3 Novembre, le Pink Panthers ospiteranno a Latisana la Reale Mutua Fenera Chieri nella sesta giornata di campionato di Serie A1. Da entrambe le parti, c’è grande voglia di rivalsa dopo le sconfitte arrivate nel turno infrasettimanale rispettivamente contro Scandicci e Busto Arsizio. Le ragazze di coach Leonardo Barbieri inseguono la seconda vittoria in campionato dopo il Successo di Bergamo per provare a guadagnare punti importanti in chiave salvezza, mentre Chieri, a quota 9 punti in classifica, proverà a riprendere la propria marcia nella corsa ai playoff.

le parole di coach Leonardo Barbieri.

Alla vigilia del match sono arrivate le parole di coach Leonardo Barbieri, che ha presentato così la sfida a Chieri: “Giocare tre partite in una settimana non è semplice ma questo è uguale per tutti perciò non sarà un problema. Noi siamo fiduciosi perché stiamo crescendo. Anche nella gara contro Scandicci abbiamo visto cose buone, soprattutto in fase di cambio palla siamo andati molto bene. Dobbiamo solo trovare un po’ di continuità in più. Questo è ciò che ci è mancato e ci stiamo lavorando. Per il resto sappiamo che con Chieri non sarà una gara facile, ma dobbiamo portare in campo la giusta mentalità che stiamo acquisendo, perciò siamo sereni e pronti ad affrontare un match importante”.

Alice Pamio: ” C’è tanta voglia di riscatto”.

A dar seguito alle riflessioni del tecnico della squadra friulana, sono arrivate anche le parole di Alice Pamio, schiacciatrice ex Millenium Brescia e Roma Volley, che ha raccontato così le proprie sensazioni alla vigilia del match contro Chieri: “Abbiamo una gran voglia di tornare a giocare in casa davanti al nostro pubblico, cercando di ritrovare un po’ il nostro ritmo con la voglia di riscatto dopo la partita con Scandicci. Chieri è una squadra molto competitiva che può lottare per le prime posizioni avendo molte individualità importanti, a partire dagli attaccanti e proseguendo per tutta la rosa. Il primo obiettivo è quello di riuscire a riportare in campo ciò che proviamo durante gli allenamenti. Stiamo cercando di salire di livello e aumentare l’intensità per riuscire a sostenere il livello di un campionato che come dimostrano i risultati, non ci permette di abbassare mai la guardia. C’è la possibilità di fare punti con tutte e l’abbiamo dimostrato anche noi contro Bergamo. Sono fiduciosa e convinta che tutte noi metteremo in campo quel qualcosa in più per tentare di strappare più punti possibili a una squadra che in questo momento ha anche subito una sconfitta e avrà voglia di scendere in campo col coltello tra i denti. Noi però, non saremo da meno”

La CDA Volley Talmassons FVG è dunque pronta a battagliare nuovamente per conquistare punti vitali in ottica salvezza. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.00 di Domenica 3 Novembre presso il Palazzetto dello Sport di Latisana.

Il programma completo del sesto turno di campionato.

CDA Volley Talmassons FVG – Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini MC Restauri Perugia – Numia Vero Volley Milano

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Wash4Green Pinerolo

Honda Olivero Cuneo – SMI Roma Volley

Volley Bergamo – Megabox Ond. Vallefoglia

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino del Bene Scandicci