Installazione di nuovi pannelli fotovoltaici, condivisione con la CER di Lignano dell’energia prodotta in surplus, accesso agevolato alla CER per i collaboratori e i proprietari di seconde case, valorizzazione del territorio con il sostegno e la promozione di manifestazioni ed eventi, piantumazione di nuove essenze e gestione consapevole del verde, ripascimento della spiaggia, realizzazione di nuove quattordici docce a risparmio idrico per i sette recapiti spiaggia dello stabilimento balneare e rivisitazione degli orari di lavoro per favorire un fine settimana che inizi il venerdì pomeriggio, sono solo alcuni degli obiettivi a breve termine contenuti nel primo Bilancio di Sostenibilità della società Lignano Pineta.

Il bilancio di sostenibilità di Lignano Pineta.

La società che, nata a Lignano Pineta oltre 70 anni fa, opera nei settori turistico, nautico e ricettivo. Alla presenza di autorità, collaboratori e numerosi stakeholder, è stato presentato il primo Bilancio di Sostenibilità redatto con la collaborazione dei dipendenti e la consulenza del dottor Alessandro Braida. Il report, relativo all’esercizio 2023, aveva come obiettivo la mappatura dettagliata delle attività e delle pratiche virtuose intraprese dall’azienda da un punto di vista ambientale, sociale, economico e di governance. Sotto la lenteanche ilmodello di business, i risultati e gli impatti positivi generati, per stilare gli obiettivi di sostenibilità per l’immediato futuro. Una riprova pubblica dell’impegno e dell’attenzione che la società riserva alla crescita della destinazione turistica e del territorio.

“Siamo davvero orgogliosi di aver intrapreso questo percorso per integrare sempre di più la sostenibilità nella governance dell’azienda e avere una strategia che garantisca l’attuazione dei principi ESG – commenta Giorgio Ardito -. La società Lignano Pineta da tempo adotta pratiche e iniziative finalizzate a mitigare l’impatto ambientale con un utilizzo responsabile dell’acqua, di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e autoproduzioni con impianti fotovoltaici, riuscendo a migliorare ulteriormente l’efficienza in termini di emissioni di CO₂. Essere giunti alla prima edizione del Bilancio di Sostenibilità, ci offre l’opportunità di iniziare a misurare, da un anno all’altro, i progressi ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati in materia di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico – conclude il presidente Ardito -. Risultati che riflettono la dedizione dell’azienda ad una crescita sostenibile e responsabile”.