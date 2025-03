Inter-Udinese: quando gioca, le probabili formazioni e dove vederla

L’Udinese a caccia dell’impresa contro l’Inter.

Domenica 30 marzo 2025, alle ore 18:00, lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà l’incontro tra Inter e Udinese, valido per la 30ª giornata della Serie A. I nerazzurri, attuali campioni d’Italia, guidano la classifica con 64 punti, tre in più del Napoli, e puntano a consolidare il loro primato. L’Udinese, invece, occupa una posizione di metà classifica con 40 punti e cerca un risultato positivo per avvicinarsi alla zona europea.



L’Inter arriva a questo incontro dopo una vittoria sul campo dell’Atalanta prima della sosta per le nazionali, dimostrando una solida forma. L’Udinese, al contrario, è reduce da una sconfitta casalinga contro il Verona e cercherà di riscattarsi affrontando la capolista.

Situazione infortuni e squalifiche

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Denzel Dumfries, Piotr Zielinski e Lautaro Martinez, oltre allo squalificato Alessandro Bastoni. Tuttavia, recupera gli esterni Matteo Darmian e Federico Dimarco, pronti a riprendere il loro posto sulle fasce.



Dall’altra parte, l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic non potrà contare su Florian Thauvin, ancora indisponibile a causa di un infortunio subito prima della partita contro il Verona del 15 marzo. Anche Alexis Sanchez sarà assente, mentre Sava e Touré restano indisponibili.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2):

Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.



Udinese (3-5-1-1):

Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca.

Arbitri e diffidati

La partita sarà diretta dall’arbitro Chiffi, assistito da M. Rossi e Fontemurato, con Bonacina come quarto uomo. Al VAR ci saranno Paterna e Pezzuto. Per l’Inter, i giocatori in diffida sono Barella, Mkhitaryan e Pavard, oltre allo squalificato Bastoni. Per l’Udinese, i diffidati sono Ehizibue, Giannetti, Kristensen, Lovric e Payero.

Dove vedere la partita

L’incontro sarà trasmesso in diretta sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita tramite l’app dedicata su smart TV, mentre gli utenti Sky potranno sintonizzarsi su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. In streaming, la gara sarà disponibile su NOW, Sky Go e sulla piattaforma DAZN, accessibile da vari dispositivi come PC, smartphone, tablet, console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.