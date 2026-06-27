Jonathan Milan è campione italiano: il friulano conquista la maglia tricolore

Jonathan Milan non ha tradito le attese e si è preso la maglia tricolore. Il velocista friulano della Lidl-Trek ha vinto il campionato italiano di ciclismo su strada, imponendosi in volata a Cuneo al termine di una gara lunga 225 chilometri e resa ancora più dura dal grande caldo, con temperature vicine ai 35 gradi.

Il successo, arrivato secondo pronostico, ha un valore speciale per Milan: è la sua 33esima vittoria da professionista e gli permette di laurearsi per la prima volta campione italiano su strada. Dopo una corsa controllata a lungo dalla Lidl-Trek, il friulano ha finalizzato il lavoro dei compagni, battendo allo sprint Tommaso Dati e Alessandro Romele.

La Lidl-Trek controlla, Milan chiude il lavoro

La squadra di Milan ha gestito la corsa con grande attenzione, tenendo sotto controllo i tentativi di attacco e preparando il terreno per la volata finale. Fondamentale il lavoro di Jacopo Mosca, Matteo Sobrero, Simone Consonni, Andrea Bagioli e Giulio Ciccone, che hanno accompagnato il friulano nelle fasi decisive.

Nel finale Milan ha dovuto anche rispondere a un attacco di Filippo Baroncini nell’ultimo chilometro. Una volta chiuso il tentativo, il velocista della Lidl-Trek ha lanciato lo sprint e non ha lasciato spazio agli avversari, confermando il suo ruolo di grande favorito della vigilia.

“Il tricolore significa molto per me”

Per Milan, reduce dal Giro d’Italia chiuso con la vittoria nella tappa finale di Roma, il titolo italiano rappresenta un traguardo carico di emozione. Dopo l’arrivo, il corridore friulano ha raccontato la gioia per una vittoria a lungo sognata, ringraziando la squadra per il supporto e la fiducia.

Il campione friulano, già protagonista assoluto anche su pista con titoli mondiali e olimpici, ha spiegato di essersi commosso per la conquista della maglia tricolore, simbolo che per lui ha un significato particolare. La nuova divisa non sarà però indossata al Tour de France: Milan dovrebbe mostrarla per la prima volta in gara al Giro di Polonia, in programma a inizio agosto.

La vittoria ha avuto anche un sapore particolare per la Lidl-Trek, perché è arrivata nell’ultimo campionato italiano di Luca Guercilena alla guida del team. Milan ha voluto dedicare il successo anche al team manager, atteso da nuove sfide professionali.