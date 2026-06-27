Truffa sui biglietti di Vasco a Udine, spunta il sito clone: fan raggirati

A poche ore dal doppio concerto di Vasco Rossi allo stadio Friuli di Udine, cresce l’allarme per una truffa online ai danni dei fan ancora alla ricerca di un biglietto. Con le due date del 28 e 29 giugno ormai sold out, sui social si stanno moltiplicando le segnalazioni di un portale falso che imita il sito ufficiale di vendita dei tagliandi.

Il sito finito al centro delle denunce online promette ancora disponibilità per gli show udinesi, nonostante i concerti risultino esauriti da giorni. Proprio la somiglianza con il canale ufficiale ha ingannato diversi utenti che, sperando di trovare gli ultimi posti disponibili, hanno effettuato il pagamento senza poi ricevere alcun biglietto.

Il sito falso e la richiesta di pagamento con bonifico

Secondo quanto segnalato dagli utenti, il portale è stato costruito per richiamare graficamente il circuito ufficiale di Vivaticket, così da apparire credibile a un primo sguardo. Una volta selezionati i biglietti, però, la procedura di pagamento presenta un elemento anomalo: la richiesta di versare l’importo tramite bonifico bancario.



La spiegazione fornita sul sito è quella di una modalità alternativa per evitare code virtuali e rallentamenti legati ai pagamenti con carta. Una giustificazione che in realtà è usata solo per completare il raggiro. Dopo il pagamento, infatti, i biglietti non vengono inviati.