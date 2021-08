I due calciatori del Fvg approdati in serie A.

Dal Friuli alla Serie A, due nuovi calciatori pronti a vivere una stagione in massima serie. Nel corso di questa sessione di mercato due giovani del Pordenone si sono trasferiti nel massimo campionato italiano.

Il primo dei due è Marco Dalla Vecchia, centrocampista classe 2005, che nella prossima stagione vestirà la maglia del Torino. Partito dal settore giovanile dell’Aurora Remanzacco si è messo in mostra con l’under 16 e l’under 17 del Pordenone guadagnandosi l’opportunità di giocare con la formazione granata.

“ Siamo molto emozionati in famiglia – ha dichiarato il padre Stefano – per questo che è un passo importante per Marco. Ciò che gli abbiamo detto appena saputa la notizia è di godersi al massimo questa esperienza, di giocarsela e di divertirsi. Ovviamente non vediamo l’ora che inizino le partite per poterlo vedere giocare”.

Altro corregionale che sbarca in Serie A è Niccolò Samotti, il difensore classe 2003, dopo le esperienze con l’Udinese e il Pordenone vestirà la maglia della Sampdoria. Per entrambi, il sogno del grande calcio è una realtà che ora possono toccare con mano.

