Rugby Udine si impone sul Belluno: vittoria per 35-23 al Gerli

Vittoria per la Rugby Udine contro il Belluno.

Importante successo casalingo per la Rugby Udine, che al Rugby Stadium Otello Gerli ha superato il Rugby Belluno con il punteggio di 35-23. Una prestazione solida e convincente da parte della squadra friulana, che ha saputo gestire la partita con determinazione e precisione nei momenti chiave.

A trascinare Udine alla vittoria sono state le mete di Mattia Not, Alessandro Conti e le tre marcature di Simone Carlevaris. A completare il tabellino, due calci piazzati realizzati da Federico Picilli e Daniele Not, fondamentali per consolidare il vantaggio.

Formazione: Not D. Picilli. Rigutti. Conti. Not M. Zorzetto. Occhialini. De Fazio. Braccagni. Venuto. Macor. Burin. Morosanu. Carlevaris. Paulin A disposizione: Goi. Chiavarini. Carniel. Muraro. Donisi. Giuriati. Sabucco