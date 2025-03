Incendio tra Codroipo e Sedegliano, in fiamme alcune sterpaglie

Alle 14.30 circa i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con 3 squadre del distaccamento di Codroipo è una squadra con modulo AIB ( Antincendio Boschivo) giunta dalla sede centrale, per un incendio di sterpaglie nella zona golenale del Fiume Tagliamento tra i comuni di Codroipo e Sedegliano.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per circa tre ore, assieme al personale del Corpo Forestale Regionale e un elicottero del servizio AIB della Protezione Civile Regionale, per spegnere le fiamme e bonificare l’area incendiata. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.