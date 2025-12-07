La scherma friulana trionfa in Coppa del Mondo: oro per Michela Battiston e Giulia Rizzi

Doppio oro friulano in Coppa del Mondo.

Il 6 dicembre 2025 entrerà di diritto nella storia della scherma friulana. In una giornata memorabile, due atlete cresciute nel vivaio della regione hanno trionfato sulle pedane più prestigiose del circuito mondiale: Michela Battiston ha conquistato il suo primo oro in Coppa del Mondo nella sciabola a Orleans, mentre Giulia Rizzi ha vinto la tappa di spada a Vancouver, firmando il suo quarto successo nel circuito internazionale. A completare la festa, lo splendido settimo posto di Leonardo Dreossi, miglior piazzamento in carriera per lui, sempre nella sciabola maschile.

Michela Battiston: primo oro da sogno nella sciabola

Nata a Malisana di Torviscosa e cresciuta schermisticamente alla Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro sotto la guida dei maestri Sara Vicenzin e Christian Rascioni, Michela Battiston ha vissuto la giornata perfetta nella tappa Grand Prix di Orleans, una delle più prestigiose del calendario internazionale.

L’atleta dell’Aeronautica Militare ha firmato una cavalcata trionfale, culminata con una finale mozzafiato contro l’ungherese Anna Spiesz, battuta per 15-14 dopo una rimonta epica e una stoccata decisiva da manuale. Un successo storico che la proietta tra le grandi del circuito.

Il cammino verso l’oro è stato tutt’altro che agevole: dopo aver superato la tedesca Stemper (15-8), Battiston ha dovuto affrontare ben tre derby azzurri, superando Criscio (15-11), Rotili (15-14) e poi in semifinale la giovane rivelazione Mariella Viale (15-8). In mezzo, un quarto di finale da brividi risolto all’ultima stoccata contro la bulgara Ilieva. Un mix di determinazione, talento e cuore che ha emozionato tutto il pubblico del palazzetto di Orleans.

Giulia Rizzi regina a Vancouver: ritorno sul trono dopo tre anni

Dall’altra parte del mondo, a Vancouver, l’Italia della scherma ha vissuto un’altra notte da sogno grazie a Giulia Rizzi. L’atleta delle Fiamme Oro ha vinto la tappa canadese di Coppa del Mondo di spada femminile, centrando il suo primo successo stagionale e tornando sul gradino più alto del podio esattamente tre anni dopo la sua prima vittoria, ottenuta proprio nella stessa città.

La 33enne udinese ha mostrato una forma smagliante e una lucidità mentale straordinaria. Dopo aver regolato la statunitense Chin (15-7), ha superato con grinta la francese Von Kerssenbrock (10-9) e poi la polacca Zgryzniak (15-7). Ai quarti, ha avuto la meglio sulla cinese Tang (15-14), mentre in semifinale ha dominato la coreana Lim (15-8). La finale contro la francese Candassamy è stata una vera battaglia di nervi, vinta con freddezza e tecnica per 13-12.

Leonardo Dreossi brilla a Orleans: settimo posto e miglior azzurro

A impreziosire ulteriormente questa giornata storica per la scherma friulana, ci ha pensato anche Leonardo Dreossi, altro talento cresciuto nella palestra della Gemina Scherma. L’atleta dell’Aeronautica Militare ha chiuso con un brillante settimo posto il Grand Prix di Orleans, miglior piazzamento in carriera e miglior risultato tra gli italiani in gara.

Un exploit che conferma il valore della scuola schermistica di San Giorgio di Nogaro, autentico vivaio di campioni.