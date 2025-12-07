Forzano un infisso ed entrano in casa: Ladri in azione a Pozzuolo del Friuli

Il furto a Pozzuolo del Friuli.

Ancora furti nelle abitazioni del Friuli: questa volta i ladri hanno preso di mira una casa a Pozzuolo del Friuli, dove nel tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre si sono introdotti rompendo un infisso.

Il furto è avvenuto tra le 16 e le 20 nell’abitazione di una donna di 77 anni, originaria di Lestizza. Approfittando dell’assenza della padrona di casa, i ladri hanno fatto irruzione nell’appartamento e, dopo aver rovistato nelle stanze, sono riusciti a fuggire con gioielli e preziosi.

La donna si è accorta del furto al suo rientro e ha immediatamente sporto denuncia. Sul caso indagano i carabinieri del Norm di Latisana e della stazione di Mortegliano, che stanno lavorando per risalire agli autori del colpo.