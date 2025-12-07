Con martelletti frangivetro, catena e passamontagna: denunciati 2 giovani

Intensificata l’attività di controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, in collaborazione con il personale del Comando Compagnia di Udine, nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e al contrasto dei fenomeni di devianza giovanile.

In particolare, nei pressi di un parcheggio adiacente a un’attività commerciale, due giovani cittadini egiziani di 19 e 20 anni sono stati trovati in possesso di due martelletti frangivetro, una catena in metallo lunga 125 cm e un passamontagna. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Per entrambi è stata avviata la procedura per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, che prevede il divieto di ritorno nel Comune di Codroipo.

In un secondo episodio, un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, è stato controllato mentre si trovava in strada. A seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di forbici, ritenute detenute senza giustificato motivo e quindi sottoposte a sequestro. Anche in questo caso, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e nei suoi confronti è stata proposta la misura di prevenzione del Divieto di Accesso al Comune.