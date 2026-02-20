Udinese-Fiorentina, trasferta vietata ai tifosi viola

Trasferta vietata ai tifosi della Fiorentina.

La trasferta dei tifosi viola a Udine sarà vietata. In vista della sfida di Serie A tra Udinese e Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo 2026 al Bluenergy Stadium, la Prefettura ha disposto importanti limitazioni alla vendita dei biglietti.

Con un decreto prefettizio firmato il 19 febbraio 2026, adottato in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio scorso, è stata stabilita la chiusura del settore ospiti dello stadio Friuli. Contestualmente è stato introdotto il divieto di vendita dei tagliandi per l’intero impianto sportivo per i tifosi residenti nella provincia di Firenze.

La decisione riguarda l’incontro valido per il campionato di Serie A e comporta, di fatto, l’impossibilità per i tifosi viola residenti nel territorio fiorentino di assistere alla partita, anche in settori diversi da quello tradizionalmente riservato alla tifoseria ospite. Il provvedimento rientra nelle misure di prevenzione adottate dalle autorità di pubblica sicurezza in occasione di gare considerate a rischio sotto il profilo dell’ordine pubblico.