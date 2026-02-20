Missione Natura fa tappa al teatro di Casarsa: comicità e ambiente con Bob & Singer

Lo spettacolo arriva al Teatro Pasolini di Casarsa.

Una domenica pomeriggio a teatro per ridere, emozionarsi e riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente. Arriva al Teatro Pasolini lo spettacolo “Bob & Singer: Missione Natura”, prodotto da Hangar Teatri, in scena domenica 22 febbraio alle 17 nell’ambito della rassegna Fila a Teatro, organizzata da Molino Rosenkranz.

Prodotto da Hangar Teatri (Trieste), “Bob & Singer: Missione Natura”, è un lavoro capace di far ridere, emozionare e riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura, sottolineando l’importanza della cura e del rispetto verso l’ambiente e tutte le creature che lo abitano. Nel cuore dell’avventura, Bob e Singer scopriranno una verità profonda: il mondo rifiorisce solo con amore e pazienza.

Scritto da Giovanna Senatore e diretto da Elena Delithanassis, lo spettacolo narra l’avventura di due irresistibili vecchietti, che decidono di concedersi una tranquilla giornata nella natura. Ma con loro nulla va come previsto e dopo un pasticcio dietro l’altro, situazioni comiche e sorprendenti, tra zaini stracolmi, oggetti inutili e zanzare T-Rex, la coppia di amici impara – e insegna – una lezione fondamentale.

Fila a Teatro, alla sua XI edizione, è sostenuta dalla Regione FVG, IoSonoFvg, Fondazione Friuli, dai Comuni Partner che ospitano gli spettacoli (Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola) e da Banca 360 Credito Cooperativo FVG.



