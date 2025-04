Manipolazione e intelligenza artificiale: 150 in sala per “Giovedì prima di tutto”

L’appuntamento di Giovedi prima di tutto sull’intelligenza artificiale.

Oltre 150 persone hanno partecipato con interesse ed entusiasmo al 15° appuntamento del ciclo “Giovedì prima di tutto”, il progetto culturale promosso da PrimaCassa FVG per offrire alla comunità momenti di confronto su temi di grande attualità.

Nell’Auditorium Comunale di Talmassons si è discusso giovedì pomeriggio di “Il pensiero critico nell’era della manipolazione e dell’Intelligenza Artificiale: istruzioni per l’uso”, una tavola rotonda moderata dalla giornalista Monica Bertarelli che ha visto protagonisti tre esperti di rilievo: Fabio Chiusi, Daniela Larocca e Davide Sciacchitano.

L’intelligenza artificiale e il rapporto con gli strumenti digitali.

Daniela Larocca, Vice caposervizio progetti multimediali del Messaggero Veneto, ha offerto al pubblico uno spaccato preciso e coinvolgente del “dietro le quinte” di una redazione locale che deve confrontarsi ogni giorno con la sfida del digitale e del tempo reale. Ha evidenziato l’importanza di monitorare attentamente ogni notizia, verificarne l’attendibilità e garantire l’accuratezza dell’informazione per contrastare la diffusione di notizie false.

Davide Sciacchitano, giornalista ed esperto di educazione ai media digitali, ha tracciato un quadro realistico e a tratti preoccupante della relazione tra i giovani e gli strumenti digitali. Ha sottolineato come, mentre spesso le famiglie tendano a iper-proteggere i ragazzi nella vita reale, li lascino troppo soli davanti ai pericoli della rete, ribadendo la necessità di un’educazione digitale consapevole fin dalla scuola.

Fabio Chiusi, giornalista e Ricercatore Associato di AlgorithmWatch, ha portato la riflessione sulle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella società contemporanea, analizzando casi concreti come l’utilizzo di sistemi automatizzati nella gestione dei fenomeni migratori e nel settore della sicurezza, dove le tecnologie possono talvolta compromettere principi fondamentali della democrazia.

A rendere ancora più speciale la serata sono state le tre esibizioni musicali di Piero Sidoti, cantautore già vincitore del Premio Tenco, che ha proposto brani scritti ad hoc sul tema dell’Intelligenza Artificiale. Con ironia intelligente e sensibilità artistica, Sidoti ha saputo offrire spunti di riflessione profondi, alternando momenti di leggerezza a provocazioni capaci di stimolare ulteriori riflessioni del pubblico.

Grande la curiosità e l’attenzione in sala, con un pubblico partecipe e coinvolto che ha interagito attivamente con i relatori, dimostrando quanto il tema sia sentito e quanto sia importante promuovere momenti di approfondimento come questo.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova tappa di ‘Giovedì prima di tutto’ – ha commentato il presidente di PrimaCassa FVG, Giuseppe Graffi Brunoro –. I numerosi partecipanti e la qualità degli interventi confermano quanto sia fondamentale oggi coltivare e difendere il pensiero critico. In un mondo in cui l’informazione ci raggiunge in modo continuo e spesso invisibile, la capacità di discernere tra verità e manipolazione, tra opportunità e pericoli, diventa una competenza essenziale per la cittadinanza attiva”.



Il ciclo di incontri proseguirà il 12 giugno, con l’obiettivo di offrire nuove occasioni di crescita e consapevolezza per tutta la comunità.