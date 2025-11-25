Licenziamento nullo: il tribunale reintegra il lavoratore AWM di Tarcento

Il Tribunale di Udine ha dichiarato nullo il licenziamento.

Importante vittoria giudiziaria per la Fiom Cgil di Udine e per un suo iscritto, dipendente della Awm di Tarcento. Il tribunale del capoluogo friulano ha infatti dichiarato nullo il licenziamento del lavoratore da parte dell’azienda e illegittime le sospensioni in cassa integrazione a zero ore.

“La sentenza – commenta David Bassi, segretario provinciale della Fiom – riconosce quanto abbiamo sostenuto sin dall’inizio di questa lunga e complessa vertenza e rappresenta un importante segnale di tutela della dignità e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo felici per questa bella notizia che restituisce al lavoratore non solo l’occupazione, ma anche la serenità che merita dopo mesi difficili“.

“Un ringraziamento speciale va all’avvocata Daniela Graziani, che ha seguito con grande professionalità e determinazione l’intero percorso legale, contribuendo in modo decisivo al risultato ottenuto. La FIOM continuerà sempre a essere al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, nella difesa concreta dei loro diritti”, conclude Bassi.