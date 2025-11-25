Finti sms e finti carabinieri: 55enne friulana truffata per 20mila euro

La truffa via sms.

Ancora un episodio di truffa iniziata con un finto sms e “rinforzato” con telefonate da falsi operatori e falsi carabinieri: un modus operandi sempre più strutturato e complesso a cui a volte diventa difficile sottrarsi tanto sembra realistico.

Lo sa bene una 55enne friulana che è rimasta vittima del raggiro e ha denunciato tutto ai carabinieri di Udine. La donna ha inizialmente ricevuto un sms che sembrava proprio arrivare da Nexi (ovviamente del tutto estranea alla faccenda) e che la informava di un tentativo di pagamento dal suo conto di circa 3600 euro, invitandola a chiamare l’assistenza clienti per bloccare l’operazione.

La signora ha quindi parlato con un sedicente operatore che le ha preannunciato una successiva telefonata dei carabinieri per risolvere la faccenda. E, infatti, quella ulteriore chiamata è arrivata: un uomo l’ha contattata spacciandosi per rappresentante dell’Arma e l’ha convinta, forse con l’inganno che servisse per salvare i soldi, a effettuare un bonifico di 19.500 euro su un conto. Solo dopo la donna si è resa conto di essere stata truffata.