Ai Frati di Udine celebra il caviale: Beccarello tra gli Ambassador Calvisius

Una serata emozionante quella vissuta all’antica trattoria Ai Frati, in piazzetta Antonini 5 a Udine, in occasione della nomina ad Ambassador Calvisius, riservata ad oggi solo a 24 eccellenze gastronomiche in Europa.



Calvisius, rinomato produttore di caviale sostenibile d’allevamento nella pianura bresciana ed eccellenza riconosciuta in Italia e nel mondo, è stato protagonista di una cena speciale per celebrare questa importante occasione, con un menù che unisce le purissime acque del Calvisano alla tradizione della trattoria, accompagnato dallo Champagne francese Charles Heidsieck.



Dalla Patanegra all’abbinamento con il tonno, passando per l’iconico spaghetto aglio, olio e peperoncino, fino all’uovo poché e, dulcis in fundo, al gelato alla vaniglia: un viaggio tra sapori e accostamenti studiati con grande cura. Merito non solo dell’eccellenza delle materie prime, ma anche delle mani esperte dello chef Giuseppe Beccarello e del suo team. “Abbiamo progettato con attenzione un percorso di otto portate per celebrare al meglio il prestigioso riconoscimento conferito da Calvisius”, racconta lo chef.



“È un onore per me e per tutta la squadra ricevere la targa di Ambassador. Definisco la mia cucina ‘consapevole’ e la partnership con Calvisius Caviar conferma una visione condivisa fatta di valori autentici: rispetto della stagionalità, attenzione per ogni ingrediente e continua ricerca della qualità”, prosegue Beccarello con emozione. “L’abbinamento con il caviale affonda le sue radici in una tradizione culinaria importante, che parte da grandi nomi come Marchesi, primo a proporre lo spaghetto con burro e caviale. La cucina tra tradizione e innovazione ha il compito di essere coerente, raffinata e al tempo stesso responsabile verso le proprie origini”.



Aperta sette giorni su sette con orario continuato, Ai Frati offre la possibilità di degustare, tra le diverse proposte del menù, anche i piatti ideati per questa speciale occasione.



“Il percorso Caviar nasce per permettere a chi ama questo prodotto o desidera scoprirlo di apprezzarne la qualità in qualsiasi momento”, spiega lo chef. “Non solo con la degustazione, ma anche conoscenza e consapevolezza, con future masterclass pensate ad hoc per valorizzarlo al meglio”, conclude.



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