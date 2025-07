Il vento unisce mare e montagna: i bambini trasformano Tarvisio in un caleidoscopio di girandole

Le girandole colorate invadono la piazza di Tarvisio.

Dopo aver incantato Trieste, la magia di Boramata si sposta tra le vette del Tarvisiano per un finale d’eccezione: dal 4 al 13 luglio, le iconiche girandole multicolori della decima edizione invaderanno un’altra Piazza Unità, quella di Tarvisio, pronte a giocare con il vento che soffia tra le montagne della Valcanale.

Per la manifestazione che celebra il vento è il secondo anno consecutivo in cui le girandole, che hanno danzato al ritmo delle raffiche in Piazza Unità d’Italia a Trieste, trovano una seconda casa alpina, creando un ponte simbolico tra mare e montagna, tra culture e tradizioni diverse. “La tappa speciale di Boramata quest’anno a Tarvisio assume un importante significato simbolico, di punto d’incontro tra culture, lingue e popoli diversi”, dichiara il vicesindaco della cittadina Serena De Simone. “Le girandole rappresentano l’energia del vento ma anche il desiderio di leggerezza e di movimento: un invito ad aprirsi all’altro e a lasciarsi trasportare oltre i confini, reali o immaginari”.

L’allestimento in piazza a Tarvisio.

L’allestimento delle girandole, in numero doppio rispetto alla passata edizione (sono più di cento), è in programma venerdì 4 luglio dalle 15 e vedrà protagonisti i bambini dei centri estivi La Cordata e Us Camporosso, che trasformeranno la piazza in un caleidoscopio di colori. Le girandole cattureranno la brezza alpina creando un balletto ipnotico di riflessi e sfumature, dimostrando ancora una volta come il vento sia capace di unire territori apparentemente lontani ma legati da un’identità regionale comune.

Vento, allegria e solidarietà.

Nel frattempo, i piccoli partecipanti del centro estivo Evo Camp realizzeranno una teca speciale per raccogliere offerte e donazioni. Il gran finale è fissato per domenica 13 luglio: dalle 16 ogni visitatore potrà portarsi a casa la propria girandola con offerta libera, per custodire un pezzo di questa magia itinerante nel segno della solidarietà.

Il ricavato sarà infatti interamente devoluto alla Parrocchia di Tarvisio per gli interventi di riqualificazione della Casa della Natività, con l’obiettivo di creare spazi più accoglienti per bambini e famiglie. A coronare la giornata conclusiva, alle 17.30 verrà presentato, in collaborazione con la rassegna “Camporosso racconta”, il nuovo numero del magazine IES Trieste Lifestyle, con un focus speciale sui fuoriporta e sul legame sempre più forte tra Trieste e Tarvisio.

“Abbiamo voluto rinnovare la splendida opportunità di connettere Trieste e Tarvisio attraverso il vento”, commenta Federico Prandi, ideatore di Boramata con Rino Lombardi Museo della Bora “Il simbolo delle girandole unisce territori diversi ed è sempre più riconoscibile: ormai rappresenta davvero il vento senza confini del Friuli Venezia Giulia”.

Boramata 2025 è promossa da Prandicom e dal Museo della Bora con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il patrocinio del Comune di Trieste e la partnership con il Comune di Tarvisio e può contare sul contributo fondamentale di Edilmaster, che in dieci anni ha realizzato le basi per più di 3000 girandole colorate.